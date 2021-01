Mejdan v Teplicích. Jak to vysvětlil prominentní host Jiří Paroubek, specialista na nelegální party? | E15.cz

Máme toho nejlepšího ministra zdravotnictví, kterého jsme si v pandemii asi mohli přát. Protože nikdo jiný než Honzík by asi nesnižoval vážnost nemoci a nesnažil se lidem nabulíkovat, že covid vlastně za smrt těch tisíců lidí nemůže, protože ti lidi by tak jako tak umřeli. Tak děkujeme ministru Blatnému, že to popíračům zase ulehčil. Další zábavné výroky v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.