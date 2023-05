Jeffrey Epstein vydíral Billa Gatese kvůli nevěře | e15.cz

Vydírání má dokazovat e-mailová komunikace mezi Epsteinem a Gatesem z roku 2017. Finančník v ní požaduje peníze výměnou za své mlčení o intimním vztahu mezi Gatesem a mladou Ruskou, který však v té době už skončil. Epstein se tímto způsobem zřejmě snažil přesvědčit jednoho z nejbohatších lidí světa, aby investoval do jeho charitativního projektu, což Gates po mnoho let odmítal, tvrdí WSJ.

Gatesův mluvčí nechtěl zprávu příliš komentovat. Spoluzakladatel Microsoftu podle něj rozhodně finančníkovi nikdy za nic neplatil a „považuje za chybu, že se s ním vůbec potkal“. Antonovová prozradila médiím, že jí Epstein, s nímž se seznámila přes Gatesova poradce v roce 2013, zaplatil ubytování a školné v New Yorku. „Nevím, proč to udělal. Když jsem se ho na to zeptala, odpověděl něco jako že je bohatý a chce pomáhat lidem, když může,“ uvedla. Epstein měl ovšem následně požadovat uhrazení výdajů za Antonovovou po Gatesovi, píše WSJ.

Zesnulý finančník Jeffrey Epstein byl obviněn desítkami žen ze sexuálního zneužívání.Autor: Foto: Profimedia.cz, Facebook

Epstein a Gates se pravidelně potkávali od roku 2011. Podle Gatese mělo jít jen „o pár pracovních večeří“, z nichž se žádná obchodní spolupráce nevyklubala. Po zveřejnění informací o Epsteinových sexuálních deliktech se miliardář od finančníka veřejně distancoval. Gatesova exmanželka Melinda však později prohlásila, že na ni Epstein už od prvního momentu působil jako „ztělesněné zlo“ a Billovy schůzky s ním byly jedním z faktorů, který přispěl k rozvodu Gatesových v roce 2021.

Nejdražší rozvody v historii:

Video se připravuje ... Nejdražší rozvody • VIDEO Mall.tv

Gates, jenž je s majetkem v hodnotě 126 miliard dolarů, zhruba 2,7 bilionu korun, čtvrtým nejbohatším člověkem na světě, není ani zdaleka jedinou prominentní osobností, která se zapletla s nechvalně proslulým sexuálním predátorem. Investor a bývalý šéf společnosti Apollo Global Management Leon Black byl loni obviněn ze znásilnění, k němuž mělo dojít v roce 2002 v Epsteinově domě. Black obvinění popírá, odešel však kvůli němu z vedení Apolla.

Vazby na Epsteina měl i bratr nynějšího britského krále Karla III. princ Andrew, filmový režisér Woody Allen, spoluzakladatel společnosti PayPal Peter Thiel nebo američtí exprezidenti Donald Trump a Bill Clinton. Epsteinovy kauzy se dotýkají také velkých peněžních institucí, které údajně věděly o tom, že finančník využívá své bankovní účty k obchodování se sexem, nijak proti tomu ale nezasáhly.

Například Deutsche Bank se minulý týden dohodla na urovnání soudního sporu s ženami, které měl Epstein zneužívat. Německá banka souhlasila, že vyplatí poškozeným 75 milionů dolarů. Ze stejného důvodu aktuálně čelí žalobě na Amerických Panenských ostrovech též banka JP Morgan Chase a její bývalý dlouholetý ředitel Jes Staley.

Původně úspěšný obchodník, finanční poradce a filantrop Jeffrey Epstein byl obviněn desítkami nezletilých žen ze sexuálního zneužívání. Mnohé z těchto dívek zároveň pronajímal za účelem sexu celebritám, které hostil ve svém sídle. V roce 2019 spáchal ve vyšetřovací vazbě sebevraždu. Rozsah jeho kriminální činnosti tak dodnes nebyl zcela objasněn.