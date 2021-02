Ministerstvo zdravotnictví v rozkladu. Jane Blatný, už tu nejsi moc platný | E15.cz

Česko je vícenásobným držitelem titulu „best in covid“, epidemická čísla se nijak zvlášť nelepší, očkovací akce skončila fiaskem a lidem už dochází trpělivost. A tak se objevily zprávy, že ministrovi zdravotnictví teče do bot a chystá se další vládní rošáda, abychom mohli začít zase pěkně od znova. Ptáte se, kdo to za Blatného vezme? No přece ten nejmoudřejší z moudrých! Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.