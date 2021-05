Ministr Arenberger je Best in Babiš. Ti dva vědí, jak poslat malou velkou domů | E15.cz

Ministr zdravotnictví Arenberger toho má se svým chlebodárcem Babišem společného více, než by se dalo čekat. A Ústavní soud nám svým způsobem dal možnost, jak přežít do října… Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

Petr Arenberger už je měsíc ministrem zdravotnictví, takže už mu v podstatě zvoní hrana a měli bychom ho tak rychle probrat, než nám zase zmizí. Jak se teď ukázalo, tak Arenberger toho má s Babišem společného víc, než bychom řekli. Podle všeho totiž jako ředitel Vinohradské Nemocnice posílal zakázky na lukrativní, milionové studie rovnou do své soukromé praxe!

To je trošku jako stát se premiérem a začít své firmě posílat eurodotace... Kdybyste si ale chtěli trochu zkrátit čas do voleb, pak vás možná potěší rozhodnutí Ústavního soudu. Ten totiž zrušil část trestního zákoníku, kterým vláda stanovovala, jaké rostliny a houby považuje za omamné a psychotropní látky, a určovala jejich trestné množství. A to za stávající politické situace možná někteří ocení…