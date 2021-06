Mladí a proočkovaní? Argument, který platí na mladou generaci | E15.cz

Tahle země není pro starý. To si asi říkají generace ve věku 16-30, protože těžko říct, proč se jinak nehrnou na očkování. Řeknu vám to jednoduše, mladí na nás kašlou.

Osud stařečků 40+ je nezajímá, stejně jako budoucnost ekonomiky státu. Kampaň jako prase nepomáhá, přemlouvání nepomáhá, výhrůžky nepomáhaj. Tak co teď? Ale my už víme, jak na ně – a co je důležitější, zdá se, že vláda to věděla ještě o chvilku dřív! Taky jsem v šoku.

Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv. Náš speciální mladý korespondent Dominik, nám to vysvětlil ručně, stručně. Očkování nepotřebují, protože s nimi covid nic moc nedělá, přežití důchodců z druhé strany republiky je nezajímá a ekonomice umějí přispívat i z domova. No...ale chraň bůh, když jim sáhnete na hospody a náplavku.