Mynář vyvětral Zemana, Minář své ambice a Babiš tweety o sexu   | E15.cz

Ano, Události jsou na několik dní vysílány živě! A to přímo z obývacího pokoje Luďka Staňka, který se octl v karanténě a jako správný občan ji dodržuje. Ne jako ty lidi, co chodí demonstrovat proti rouškám. A pak je tu samozřejmě Matěj Minář a jeho Milion chvilek pro demokracii, ze kterých se Minář pokusil udělat Milion hlasů pro Mináře. Což se nejspíš nepovede, ale co už, alespoň bude větší výběr mezi tím, co volit že ano. Protože jak známo, víc stran víc ví. A my zase víme, jak na to celé reagoval Andrej Babiš.