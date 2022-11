Na prezidenta kandiduje lhář, říká Vystrčil. Zeman mi před lety řekl, že Babiše v kandidatuře podpoří | E15.cz

„Na prezidenta kandiduje lhář,“ říká staronový předseda Senátu Miloš Vystrčil a doufá, že s dalšími lžemi Andrej Babiš neuspěje. Že má expremiér podporu současné hlavy státu, ho nepřekvapuje. „Miloš Zeman mi říkal už v době, kdy jsme se bavili o tom, zda mám, nebo nemám jet na Tchaj-wan, že Andrej Babiš bude kandidátem na prezidenta, kterého on podpoří,“ vzpomíná na 2,5 roku starý rozhovor, během kterého si vyslechl i to, že skončí v propadlišti dějin. Skutečné obavy měl ale tehdy o budoucnost České republiky.

„Orientace Miloše Zemana na země, které mají jiné společenské uspořádání, než je svobodné a demokratické, byla naprosto zřejmá a mě vyděsila a významně napomohla tomu, abych se rozhodl na Tchaj-wan jet,“ přiznává a nevylučuje, že se na ostrov vrátí.

Nejen za politickou, ale také za morální výhru považuje Miloš Vystrčil výsledek senátních voleb na Jihlavsku, ve kterých před měsícem obhájil svůj mandát. Zadostiučinění cítí o to větší, o co nerovnější souboj svedl. Reálně totiž čelil dvěma protivníkům, kteří navíc disponovali neomezeným množstvím peněz i lidí a nebránili se obojí použít způsobem, který znovuzvolený senátor za ODS dosud nezažil. V plné palbě lží a pomluv namířených i proti jeho nejbližším ale dokázal se svou kampaní obstát, a tak doufá, že si ji prezidenští kandidáti pořádně prostudují. Příštím terčem budou totiž oni. „Já už jsem Andreje Babiše porazil, ale nesmím to takhle říkat, protože tam byla Jana Nagyová, tam přece žádný Andrej Babiš nekandidoval. Akorát on mluvil a ona mlčela,“ má jasno.

Tomu, že expremiérovi ještě vůbec někdo věří, nerozumí. Na kontě má podle něj desítky lží, které jsou prokázané, takže mávnutím kouzelného proutku se nezmění a pojedenácté mluvit pravdu nezačne. „Vždyť to je pořád dokola, to je jeden úhybný manévr za druhým: nebudu kandidovat, nebudu zakládat stranu, nebudu prezidentem. Máte poslední možnost mě volit, přísahám na své vnučky a své děti, že nebudu ovlivňovat redaktory Mafry… Pořád dokola ty samé lži jedna za druhou,“ poukazuje Vystrčil na prohlášení předsedy hnutí ANO, která nekorespondují s realitou.

Příští český prezident by podle něj měl být morální autoritou, která dodržuje ústavu, plní své povinnosti a je ochotna a schopna národu nejen sdělovat nepříjemná fakta, ale v těžkých chvílích ho i podržet. „V tomhle směru Spolu podpořilo kandidáty, kteří minimálně z nějaké části tyto podmínky splňují, a to bylo maximum, čeho jsme v daný okamžik byli schopni, když se nikdo přímo z koalice nerozhodl o pozici prezidenta ucházet,“ připouští. Sám do boje o Hrad zasáhnout nechtěl, považoval by to za „oblbování“ a zradu voličů, kteří mu na Vysočině dali svůj hlas.

„Přiznám se, že jsem k tomu regionu docela pevně připoután a v rámci kampaně mi vykrystalizovalo, že v tuhle chvíli kandiduju za něj, lidi mi dali jasně najevo, že mi věří a že přestože o mně jsou říkány věty, které nejsou pravdivé, a já nemám čas to rychle dokázat, tak jsou ochotní mi dát důvěru. A to cítím jako závazek a odpovědnost. A kdybych nyní řekl: ‚Děkuju za to, že jste mi dali důvěru a že můžu být vaším senátor, ale mně to nestačí a chci být ještě prezidentem, tak pojďte mě podporovat dál, a ještě se přidejte vy ostatní,‘ tak by to bylo neférové,“ vysvětluje s tím, že jeho rozhodnutí částečně ovlivnilo také to, že nechtěl své blízké vystavit dalším útokům. „Rodina a všichni kolem mě toho měli fakt úplně plné zuby,“ dodává.