Naději na pomoc Polky u Blatného nenašly. Naštěstí se někomu rozbřesklo | E15.cz

Obyvatelstvo naší země pomalu vymírá, vláda na nás apeluje, abychom byli doma a necourali, ale náš premiér si vesele trajdá po světě. A navštívil mimo jiné i Polsko, pro jehož obyvatelky je naše země symbolem naděje.

Naděje, že právě tady mohou v případě nouze podstoupit zákrok, který jim tamní tmářská politická reprezentace odpírá. Jenže to by se na ně náš ministr zdravotnictví Jan Blatný nesměl vykašlat a ukázat jim velmi krásně slovy formulovaný prostředníček. Co za tím stojí, zjišťoval náš reportér Tomáš Plhoň.

...