Není to jen druhá vlna pandemie. Je to také velký návrat do března 2020 se vším všudy včetně veřejného šikanování ministra zdravotnictví Andrejem Babišem. Války mezi Hamáčkem a Vojtěchem na Twitteru. A pak taky mávání tabulkami, které nás z toho vytáhnou, a ne, že ne. Protože když nás z toho nevytáhnou tabulky, tak už nic.