Nic nepomůže víc, než když se k nim přijede vyblejsknout Ála a Andy | E15.cz

Je to pár dní, co jižní Moravu zpustošilo tornádo, pomáhá každý, kdo může. Pan prezident nám ve svém vskutku bleskurychlém projevu prozradil, že i on přispěl a poslal na východ svou dceru Kačenku. Místní se na ni moc těší....asi jako na další tornádo.