Události Luďka Staňka: Je libo zabijačku s ČSSD nebo věšení s komunisty? | E15.cz

Volební kampaně jsou většinou nudné, až je to k pláči, občas ale překvapí i nějakým svěžím bizárem. Letos třeba takovým nostalgickým retrem v podobě migračního šílenství. Babiš jde na prakticky neexistující uprchlíky all in a trochu tím vyfukuje trumfy z rukávu SPD. O těch je však obecně známo, že jsou primárně strana kreativních intelektuálů, a tak se zvládli rychle adaptovat a přijít s něčím novým, jak se od konkurentů z ANO zase odlišit.

Prvně je to odpor k očkování, covid pasům, testování a vlastně vymezování se vůči všemu co se týká covidu, mimo úmrtí na jeho následky. Jejich největším trumfem letošních voleb je ovšem bezesporu… Kamion SPĎák a Český jarmark!