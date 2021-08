Babišův buldozer se rozjíždí, pirátská bárka se potápí | E15.cz

Tak co, stýskalo se vám? Do voleb to už sice není sto dní, ale přejmenovávat naše tradiční okénko nemůžeme, a tak je tu tedy… 100 dní Sodomy! A čísla hovoří jasně.

Babiš opět slaví úspěchy, ani průšvih jménem covid jeho voliče nezastavil. Zato Piráti v koalici se Starosty dostávaj pořádně na frak, ale to je v pohodě, protože podle Víta Rakušana to čekali.

Zjevně o tom, jak moc jsou v háji, prostě vědí. Druhá volební koalice SPOLU pro změnu slaví úspěch. Mladí během léta asi zapomněli na Feriho a Fialu, který se někde sluní na dovolené. Otázkou je, jestli jim to vydrží až do voleb. Možná by bylo na čase to voličům připomenout. Více v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.