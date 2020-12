OBRAZEM: Ostravská huť oslaví sedmdesátiny. Podívejte se, jak to v ní vypadá dnes | E15.cz

Ostravská huť na jihu moravskoslezské metropole vznikla v roce 1951 a brzy tak oslaví sedmdesátku. Majitelé zároveň zahájí strategickou transformaci a během následujících deseti let investuje nynější vlastník Liberty Ostrava 20 miliard korun do nové ocelárenské technologie a do modernizace válcoven. Chce tím omezit závislost na dovážených surovinách, rozšíří výrobní portfolio a zahájí cestu směrem k uhlíkové neutralitě.