Pandemie je za námi, pojďte raději mastit karty | E15.cz

Pandemie je prý už za námi, křivka se zploštila a vláda vesele rozvolňuje. Přitom se ale zároveň usilovně snaží o nový pandemický zákon a vyhrožuje, že jinak jí nezbude nic jiného, než vyhlásit nouzový stav. Jaké vysvětlení pro to náš ministr zdravotnictví má?

Novelu pandemického zákona smetl Senát a není se čemu divit. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek totiž namísto nějakého pokusu o vysvětlení svých záměrů vesele mastil karty. Práskl to na něj senátor Láska, jemuž se právě nedostávalo odpovědí na jeho otázky.

Byl to neoprávněný zásah do soukromí zjevně vytíženého ministra? A co přijde příště, budou si poslanci na projednávání brát playstation? Samé otázky a žádné odpovědi, a proto jsme na tiskovku vyslali našeho speciálního reportéra Tomáše Plhoně.