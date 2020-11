PES říká, že jsme zase best in covid. Stihneme třetí vlnu ještě do Vánoc? | E15.cz

Nový týden už začal, což znamená, že máme za sebou další díl přehledu toho nejlepšího z Andrejova nedělního videopořadu, který by si dle našeho skromného názoru vysloužil spíš název Nazdar, parchanti.

Ano, a bylo to velké, podobně velké jako státní dluh České republiky poté, co se rozešlou všechny peníze, které Andrej Babiš nasliboval všem. Všem vyjma zdravotníků, kterým to nasliboval taky, a pak se ukázalo, že jim peníze zase zdaní. Koukněte na poslední díl Událostí a přesvědčte se sami.

A pak je tu ještě jedna taková malá, otravná a na pohled dost odporná věc, kterou pan prezident rád mává na veřejnosti při každé příležitosti. A která teď nějak ještě k tomu všemu začala žít vlastním životem. A je to krásný život. Plný sledování Majora Zemana... No, jak říkáme, koukněte na video a uvidíte sami.