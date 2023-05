Plat politika sto tisíc není vysoký, říká ministr Blažek | e15.cz

„Podívejte se, jak to funguje venku, třeba v Německu. Platy politiků jsou nesrovnatelně vyšší než platy soudců a nevede se o tom debata. To je fascinující. U nás se objeví vždycky z důvodů, které jsou spíš pro sociology nebo historiky. 102 tisíc základní plat, který má poslanec nebo senátor, je dnes srovnatelný se slušnými manažery a řediteli různých odborů ve firmách. To není vysoký plat,“ uvedl dále v rozhovoru.

Dále například prozradil, že plán na zcela nový trestní řád (Česko využívá dokument z roku 1961, který má desítky novelizací – pozn. red.) se bude muset odložit. „Není to úplně jednoduchá disciplína. Vláda zadala zpracování, vznikla komise, která nový řád sepisovala, ale i kvůli některým požadavkům Evropské unie i se spoustu z těch věcí, které chtěli dát do nového trestního řádu, se dostávaly za pochodu do stávajícího trestního řádu. Takže pracovali na něčem, co se stejně postupně měnilo,” vysvětlil Blažek. „Je proto jasné, že se to nedá stihnout ani v tomhle volebním období,“ dodal.

Více v rozhovoru výše pro pořad Hráči.