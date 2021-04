5G sítě otevírají byznysovou příležitost | E15.cz

Pátá generace bezdrátových systémů 5G navazuje na předchozí G4 a v porovnání s ní nabízí přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení doby odezvy. Poprvé byla 5G síť v komerčním provozu spuštěna v roce 2019 v Jižní Koreji.

Zatímco pro běžné řadové uživatelé nepředstavuje přechod na 5G zásadní změnu, podniky – a zvlášť ty průmyslové – mohou technologii využít k významným inovacím. V reálném čase budou pozorovat „život“ takřka každé „součástky“. Technologie 5G se už přednostně testují v Bílině, Karlových Varech, Jeseníku, Ústí nad Labem a Plzni. Operátoři sem zavádí vybrané služby chytrých sítí a testují je.

„Běžný člověk jistě uvítá rychlejší internet v mobilu. Klíčové jsou ale průmyslové aplikace, tam se čeká největší byznys, také pro operátory,“ uvádí konzultant Ondřej Malý. Připomněl již existující aplikace, které využívají například přístavy nebo nádraží. Uživatelům, kteří v reálném čase sledují více objektů – například jednotlivé dodávky či kontejnery –, mohou 5G sítě pomoci nejvíce. Umožňují připojení mnoha zařízení v jedné síti.

„Ve Středočeském kraji máme automobilky. Dostávají kontejnery s díly pro výrobu aut. Je hrozně důležité vědět, kde se kontejnery v daný moment nacházejí. Každý výpadek dílů stojí miliony eur. 5G umožní chod aplikací, které posbírají data z kontejnerů a bude jasné, kde se na své cestě zrovna nacházejí,“ říká prezident výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek. Příležitosti se otevírají i v oblastech sběru dat a jejich interpretace nebo v automatizování řízení - například vodního hospodářství.

Současné sítě, nejen 4G, jsou přetížené, varuje Rejzek a uvádí příklad: „Zásobujeme očkovací centra vakcínami. V den jejich převozu musí být kontrolována teplota nebo podmínky pro skladování očkovacích látek. Přes 4G síť mohu vyhodnocovat jen několik vozů v pohybu. S 5G můžeme monitorovat tisíce vozů v reálném čase. To je milník.“

Byť běžní uživatelé nebudou zpočátku patřit k hlavním beneficientům 5G, i oni přínos časem pocítí přímo „na ulici“. „Masivní využití 5G se předpokládá ve městech, a to v oblasti rozšířené reality. Speciální brýle ukážou uživatelům data z různých objektů v živém čase – například na jakou budovu se zrovna koukají nebo v jaké ulici se nachází,“ připomíná bývalý děkan dopravní fakulty ČVUT, profesor Miroslav Svítek.

„Doteď to bylo o tom, že operátoři dodávali pokrytí a uživatelé spotřebovávali data. V 5G si firmy vymyslí vlastní řešení – aplikace – a domluví se s dodavateli datové signální energie tak, aby aplikace fungovala na míru,“ vysvětluje prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Pavel Vlček. Podle něj náleží Česku pátá příčka v rámci členských zemí Evropské unie v kvalitě poskytovaných sítí. „Potřebujeme je ale dostat ještě tam, kde nejsou. V tom nás do značné míry zpomalují stavební předpisy,“ podotkl. Nevýhodou Česka, například ve srovnání se skandinávskými státy, je podle Vlčka struktura obcí. V tuzemsku je velké množství těch vyloženě malých s počtem obyvatel do jednoho tisíce. Investorům se přitom vyplatí nasměrovat investice do zalidněnějších oblastí, zaznělo v diskusi.

Od 5G si odborníci slibují výrazně nižší energetickou náročnost ve srovnání s předchozími technologiemi. Podle Malého postupně přibývá hráčů v oblasti 5G, konkurenční tlak roste. „Po Evropě vzniklo už na tři sta center digitalizace, mimo jiné v Brně. Centra v univerzitách mohou vychovávat odborníky, pomáhat lokálnímu průmyslu. Je to cesta, jak digitalizaci rozjet. Dnes ji táhne univerzita v Cambridge, spolupracuje se státem. Poučme se a překlopme systém i do Česka,“ uzavřel Svítek.