Pozor, piráti jsou na vzestupu! Andrej Babiš bojuje pomocí teleshoppingu | E15.cz

Situace v Česku je kritická. Covid vem čert, ale Andrej Babiš z průzkumu agentury Kantar zjistil, že jeho strana začíná silně zaostávat za Piráty. A tak nám ve svém Čau lidi místo obvyklého hlášení nabídl pouze krátký teleshopping. Takže co že jsme se to dozvěděli?

Česko bude již brzy opět best in, tentokrát v očkování. Ale kdo by to náhodou nestihl, ten se nemusí bát. Premiér už našim nemocným zařizuje zázračné odčervovadlo pro koně. A nějaké schvalování a ofiko razítka? Na to není čas, jsme přece ve válce.