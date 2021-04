Premiér ve střetu zájmů. Kolik miliard vysosal ze státní kasy? | E15.cz

Výsledek auditu Evropské unie o premiérově střetu zájmů snad ani nemohl nikoho překvapit. Podle premiéra je ale všechno v naprostém pořádku a nic se Bruselu vracet nebude. Protože už jsme to zaplatili ze státní kasy a nepožádali o proplacení! Není to boží?

Záhadou také zůstává, kolik ze státní kasy zmizelo v premiérově „bývalé“ firmě. A tady přichází pořádný bordel. Třeba Pirátská strana tvrdí, že to bylo 20 miliard. Podle Aleny Schillerové nedostal Agrofert na dotacích vůbec nic. V každé civilizované zemi by se občané už dávno chytli za hlavu, jak nám ale výsledky minulých voleb ukázaly, voličům ANO je nejspíš stejně jedno, že se jim Babiš směje přímo do obličele.