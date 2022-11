Projevy nespokojenosti jsou součástí demokratické společnosti, tvrdí Kalousek | E15.cz

Coby ministr financí zažil Miroslav Kalousek, jaké to je čelit rozezlenému davu. Nebylo to příjemné, ale nebyl důvod se bát, protože odbory tehdy na Václavském náměstí volaly „jen“ po změně vládní politiky. Teď znepokojení cítí, protože mluvčím celospolečenské nespokojenosti se stal někdo, kdo není součástí systému a chce demokracii zničit. Úkolem státu přitom není zajistit, aby se měl každý stejně dobře jako jeho soused. „Málokdy si řeknete, nedaří se mi dobře, protože jsem líný lempl. Většinou si řeknete, nedaří se mi dobře, protože za to někdo může. Obviňovat někoho jiného, je pro lidskou psychiku mnohem snazší než si přiznat, že si za to můžu sám,“ říká a dodává, že si v porovnání s drtivou částí planety žijeme jako prasata v žitě, a ještě máme tu drzost naříkat.

Projevy nespokojenosti budou součástí demokratické společnosti vždycky a vláda se s nimi musí vyrovnat. Obavy, že by ty současné mohly přerůst v lidové povstání, jsou podle Miroslava Kalouska přehnané. „Často slýchám protiargumenty, kdyby to vláda udělala, tak ji lidový hněv smete. To si nemyslím, my jsme v roce 2012 taky čelili statisícovým demonstracím,“ vzpomíná exministr financí, bývalý předseda TOP 09 a politik s tím, že jde pouze o výmluvu. Přitom je potřeba sebrat odvahu a přestat zemi zadlužovat, i když to bude bolestivé, protože buď někdo víc zaplatí, nebo míň dostane. „Bylo by velmi smutné, kdyby vláda pod strachem, že může prohrát volby, neudělala vůbec nic, posunula nás v té jízdě do zdi o čtyři roky dál do velmi riskantní situace, kdy už do té zdi opravdu můžeme brzo narazit, a ještě k tomu prohrála volby. Já bych si přál, kdyby aspoň udělala kus poctivé práce,“ má jasno, ale zároveň přiznává, že je skeptický.

Většinu členů současného kabinetu i poslanců zná osobně a coby volič je z jejich přístupu k rozpočtové politice velmi zklamaný. Nejenže hospodaří stejně populisticky jako jejich předchůdci a svádí to na mimořádné výdaje, ale svou nezodpovědností je ještě předčí. „Jsem v situaci, kdy se dívám na to, že tahle vláda míní zadlužit Českou republiku o 50 % víc, než dokázala Babišova vláda. Babišova vláda se chovala rozpočtově strašně nezodpovědně, ale zvýšila dluh o 813 miliard. To, co leží ve sněmovně, ten výhled, který předkládá ministr Stanjura dohromady za vládu Petra Fialy, znamená o 1 bilion 250 miliard zvýšení dluhu, tedy o 50 % víc, než dokázal Babiš, jehož politiku jsme kritizovali a slibovali, že zastavíme to hrozivé zadlužování,“ konstatuje.

Správné nebylo ani rozhodnutí pětikoalice nenavrhnout vlastního prezidentského kandidáta. „Ať už volby dopadnou jakkoliv, tak podle mého názoru z nich vláda vyjde oslabená, protože v té diskuzi se na ni bude jenom útočit a nikdo ji nebude bránit, protože nepostavila protihráče,“ predikuje. Představa Andreje Babiše, kterého označuje za estébáka, usvědčeného lháře a podvodníka, coby hlavy státu je pro něj strašná, nicméně ne nereálná. „Kdyby se stalo, že ve druhém kole proti sobě bude pan generál Pavel proti panu Babišovi, tak samozřejmě bych volil Pávka proti Burešovi, protože jejich životopisy se nepřestaly psát v roce 90. A ten životopis pana Pavla po roce 90 je neskonale hezčí než ten Babišův. Ale do toho roku 90 je to jak přes kopírák, úplně stejné. A já si nemyslím, že někdo takový by měl sedět na Pražském hradě,“ dodává.