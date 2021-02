Roman nebude sedět v koutě, jde na fotbal! Prymula znovu otestoval, co lidi ještě snesou | E15.cz

Už je tomu rok, co koronavirus nenávratně změnil životy všech z nás. A zatímco mrtvých přibývá, zdravotníci padají na hubu a lidé už jsou otrávení z toho, co všechno nesmí, skupinky papalášů si tu s opatřeními vytírají zadnici a chodí si do restaurací, na večírky a v posledním případě na fotbalový zápas Evropské ligy. A kdo mezi nimi opět nechyběl? Náš bývalý hvězdný ministr zdravotnictví a následně Babišův poradce Roman Prymula, který by nás nejraději všechny doma připoutal k topení, aby mohl po večerech beztrestně vymetat lokály. Že jsme si všichni rovni, ale někteří jsme si rovnější, jsme ale už tak nějak tušili…