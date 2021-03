Romantický thriller o velice komplikovaném vztahu Čechů a roušek | E15.cz

Americká, britská i německá média vynášela do nebes naši nezištnost a touhu pomáhat ostatním. Jo, kolik se toho za jeden rok změnilo. Dneska nadáváme na všechny a všechno a hlavně roušky. Kvůli nim jsou někteří jedinci ochotní rejt hubou v zemi s policajtem na zádech. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv. Co stojí za tak epickým přerodem? Kdo jiný než Andrej Babiš! Náš premiér totiž vždycky káže úplný opak toho, co se ukáže býti pravdou. Pak ale tvrdí, že pravdu znal celou dobu jen on. Fakt, že důkazy jsou na videích a ostatně i jeho sociálních sítích mu vůbec nevadí. Ach jo...