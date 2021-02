Rusko hrozí diplomatickou válkou s EU, za všechno může tento člověk – Alexej Navalnyj | E15.cz

Je to tu! Čeho jsme se báli už déle jak týden, se stalo pravdou – poslanci neodklepli prodloužení nouzového stavu. Nad lidmi, kteří je volili, si umyli ruce a hodili to na hrb hejtmanům. Jenže... i ti mezi sebou vůbec nemají jasno. A pak je tady ta záležitost s Alexejem Navalnym. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Už od včerejšího rána si o nás zase píšou média v zahraničí. Best in covid! Němci nás označili za semeniště covidu a spolu s Poláky je naše zrušení nouzáku dost trápí. Jo, to nás taky. Ale třeba Ivan Bartoš věří, že to nějak zvládnem. Tak to nás hodně uklidnilo...