Všechny nás samozřejmě zajímá situace stran prezenčních listin v hospodách. Protože jsme rozhodně pro to, aby se chození do hospod zoficializovalo. A dostalo nějaký řád. Bohužel Andrej Babiš byl proti a cestou stihl zvojtěchovat Prymulu. A máme i nco necovidového. Třeba to, jak si Mirek Topolánek a Miroslav Kalousek navzájem líbají zadky.