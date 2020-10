Škraloupy senátora a krále českého hazardu Valenty | E15.cz

Protože je to právě on, kdo přece dokáže zařídit všechno. Ano, jsme první v Evropě v počtu nakažených koronavirem na sto tisíc obyvatel v kategorii bez rodílu vah! Hurá, to je samozřejmě nutné oslavit a čím to oslavit lépe, než trochou debilních keců na facebooku, ne? A pak je tu samozřejmě skvělá cesta šéfa senátu Vystrčila skrze Tchaj-wan k srdcím liberálních voličů a zase zpět. Jeho spanilá jízda směrem k prezidentskému křeslu přinesla momentálně drobný karambol v podobě srážky s Ivo Valentou, respektivě jeho reputací. Celá ta situace samozřejmě přímo vyzývá připomenout, kdo Ivo Valenta je. A připomenout některé jeho bestofky.