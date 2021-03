Slováci, nejste v tom sami. I u nás bude očkování Sputnikem vlastenecká povinnost | E15.cz

Češi už několik měsíců netrpělivě vyhlíží očkování proti covidu, které by konečně mohlo ukončit tuhle bídnou situaci, do níž nás pandemie uvrhla. Ale zatímco miliony občanů solidárně čekají, než stát stihne naočkovat zdravotníky a nejohroženější seniory, naše „elita“ ukazuje, jak moc je tahle země v háji. Třeba takový miliardář Pavel Sehnal, který se namísto toho, aby si vakcínu tajně koupil za spoustu peněz, rozhodl pověsit si na krk stetoskop a vydávat se za zdravotníka, aby se dostal k očkování. Co bude příště?