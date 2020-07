Lidé dělají ze stejných důvodů erotiku, ale vlastně i politiku. Že by však ale naše politická kultura zažívala takový rozmach jako porno, to se bohužel říci nedá. Principy přitom platí u obojího podobné. Aby se děly pořádné věci, musí si to účastníci umět spolu rozdat. Další díl pořadu Události Luďka Staňka