Útrapy biblických proporcí. Se všemi těmito dramaty se muselo Česko potýkat | E15.cz

Jak pravil arcibiskup Dominik Duka, koronavirus je Boží zkouška a jsme přesvědčeni, že vše co jsme zažili, byly útrapy biblických proporcí! Dnes se podíváme na 10 egyptských ran, které jsme za poslední rok zvládli. A to nebyla zdaleka všechna biblická dramata, se kterými se Česko muselo potýkat. Babylonské zmatení jazyků za nás za všechny musela řešit Alena Schillerová. Město Litovel bylo zpustošeno přesně jako Sodoma. Avšak když bylo našemu národu nejhůře, rozestoupila se nám cesta k moři do Chorvatska.