V Česku se šíří britská mutace chaosu, začíná očkovací apokalypsa | E15.cz

Tyčinkou se vám povrtaj v zadku. Vsadím se, že zdravotnický personál i všichni ti dobrovolníci, co testy provádějí, už skáčou radostí do vzduchu. Protože co chtít víc, než abyste se celý den hrabali lidem v řiti. Co dalšího se nám tu děje krom pandemie? Nic moc. Teda počkat – zásadní informace! Robert Šlachta, bývalý policajt, si založil politické hnutí, protože co jiného taky dělat po kariéře u sboru, že jo. Možná nabere pár kámošů, co už u policajtů končí. Vláďa Husáků by to určitě ocenil. Jen těžko říct, jestli nebude mít potíže s názvem strany – přísahu složil a před pár dny i porušil. Podívejte se na Otázky Luďka Staňka na Mall.tv.