Vakcína AstraZeneca má v Česku zelenou. Blatný tomu prý rozumí a Babiš si dělá alibi | E15.cz

Koronavirová pandemie už rok decimuje svět a většina populace už má nadržené žíly na očkování, které by nás z tohohle průšvihu mohlo dostat. Jenže se nám vloudil další háček.

Objevilo se totiž několik podezřelých úmrtí a případů trombózy po očkování vakcínou AstraZeneca. I těchto pár incidentů z celkem 17 milionů naočkovaných však stačilo na to, aby valná většina zemí EU pozastavila používání této vakcíny. A co na to Česko?

Vláda žádné obavy nemá a jako vždy poslala jasný vzkaz: může vás pomřít klidně dalších dvacet tisíc, ale dokud si nebudeme fakt sakra jistý, že je to tou látkou, co vám pícháme do žil, budeme to dělat dál!