Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta (video) | E15.cz

„Ano, rozhodl jsem se kandidovat," prohlásil bývalý premiér Andrej Babiš na tiskové konefenci den poté, co poprvé potvrdil, že chce kandidovat na prezidenta. „Hnutí se rozhodlo mojí kandidaturu podpořit. Děkuji jim. Děkuji také své ženě Monice, která nikdy nechtěla, abych šel do politiky. Vím, že nejdu do volby jako favorit,“ dodal Babiš. České republice prý může nabídnout zkušenosti z vysoké politiky, ale i kontakty. Podívejte se na tiskovou konferenci hnutí ANO.