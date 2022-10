Musk přinesl do sídla Twitteru umyvadlo. Zvykejte si, dal tím najevo | E15.cz

Americký miliardář Elon Musk slíbil, že do pátku uzavře dohodu o převzetí internetové společnosti Twitter. Ve středu Elon Musk na svém Twitteru zveřejnil video, kde přichází do sídla Twitteru a nese v ruce umyvadlo. Video okomentovat frází „let that sink in“, což by se dalo do Češtiny přeložit jako „zvykejte si“ nebo „vstřebejte to“. Sám Musk pak dodal, že ten den v Twitteru potkal mnoho zajímavých lidí.