Voda z Kachovské přehrady pohřbila Holou Prystaň. Autentické záběry zatopené plochy | e15.cz

Ruská okupační správa uzavřela zatopené ukrajinské město Hola Prystaň na levém břehu Dněpru, tvrdí podle portálu Meduza dobrovolníci, kteří pomáhali místním obyvatelům během katastrofy po protržení Kachovské přehrady. Dobrovolníci uvádějí, že stovky obyvatel v zatopené oblasti se přitom pohřešují a že krok proruské správy by mohl souviset se snahou zakrýt vysoký počet obětí, uvedl zpravodajský kanál Agentstvo.

Ruské okupační úřady město podle dobrovolníků zavřely pro vjezd i výjezd, následkem čehož už aktivisté nemohou místním poskytovat humanitární pomoc. Takzvanou karanténu ruští vojáci ohlašovali v zatopené Holé Prystani v sobotu přes megafon.

Oficiálně proruská správa informovala o osmi mrtvých na levém břehu Dněpru, který ovládají ruské síly. Dobrovolníci, kteří do velké míry převzali zodpovědnost za evakuace z Ruskem okupovaných obcí, v oblasti ale evidují 510 pohřešovaných. Podle jejich on-line mapy žádá o evakuaci ještě přes 1400 lidí.

Dobrovolníci už minulý týden uvedli, že je ruská okupační správa v dalším zaplaveném městě, Oleškách, nepouštěla do jedné ulice. Podle nich to mohlo souviset s tím, že je na místě možná mnoho obětí. O den později pak aktivisté upozornili, že jim úřady začaly bránit v přístupu do celých Olešek.