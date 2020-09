Virus řádí na nejvyšších místech, jen Andreje Babiše se bojí. Víme, proč | E15.cz

Hrdinkou posledních týdnů byla pro mnohé Jana Maláčová. Tedy pokud jste důchodce, nebo pokud se strašně rádi díváte na to, jak někdo hází plnými hrstmi peníze mezi lidi. Něco k tomu ve videu. A pak je tu samozřejmě ta lapálie s covidem. Znáte to, to si takhle vyrazíte ráno na tiskovku oznámit proticovidová opatření a odpoledne už trasujete sebe sama z kanceláře až do karantény. Ale je jeden člověk, který je proti nemoci imunní. Zjevně. A není to překvapivě Chuck Norris.