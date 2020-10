Vláda nezvládá, Andrej si jede svoje turné, Zeman prudí a i slušný Václav Moravec už zuří | E15.cz

Byl to dlouhý víkend, který přinesl mnoho zajímavého. A i Události vám tak mohou přinést mnoho zajímavého. Pojďme nahlédnout do studnice politické moudrosti, ze které jsme mohli o víkendu ochutnat.

Nejprve k nám promluvil Andrej Babiš, aby nám oznámil, že je všechno v hajzlu, ale on to má pevně v rukou. Nebo tak něco. Pak promluvil Miloš Zeman, který se třeba od novinářky dozvěděl, že má na ruce ortézu, což ho zjevně překvapilo. Schválně se podívejte.

No a pak je tady samozřejmě ministryně financí Alena Schillerová, která opustila své fotky na Instagramu a rozdávání miliard, které nejsou její, a sestoupila mezi nás smrtelníky. A cestou se jí povedlo udělat nám hezkou a dobrou náladu. A abychom nezapomněli, je tu ještě jedno speciální video, bonusový dárek, ve kterém jsme trochu vylepšili vystoupení bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Show Jana Krause. Podle nás si to zaslouží.

Speciální bonus! Adam Vojtěch se loučí

Speciální bonus se zpívajícím Adamem Vojtěchem. Akorát jsme ho trošičku vylepšili. To video, ne Adama. Ten je hezký dost. A video už teď taky stojí za to. Je to teď takové, myslíme si, důstojné rozloučení a shrnutí Adamovy pěvecké i ministerské kariéry.