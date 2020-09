Poslední dny jsou plné překvapení. Speciálně, pokud jde o čísla. Čísla, čísla, čísla. Každý má svoje. To vypadá jako geniální debata, protože když máte svoje čísla, lidé, kteří mají jiná čísla, na vás nemůžou. Na to přišel mimo jiné i premiér Babiš, který má vlastní čísla a… - to bychom měli zdůraznit, nové tričko. No a s čísly hrají své hry i další - pánové Vojtěch, Hamáček nebo Vojtěch.