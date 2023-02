Volič Babiše se nerovná voliči ANO. Je to nesmysl, tvrdí politolog Gregor | E15.cz

Fakt, že coby prezidentský kandidát obdržel Andrej Babiš bezmála 2,5 milionu hlasů, neznamená, že by jeho hnutí ve sněmovních volbách volil shodný počet voličů. Politolog Miloš Gregor takovou interpretaci volebního výsledku, se kterou zareagovali na vítězství Petra Pavla lídři ANO, označuje za nesmysl. „Kdybychom na to přistoupili touhle logikou, musíme říct, že vládní strany mají potenciál mít 3,5 milionu. To je stejné, jako když se Andrej Babiš snažil nálepkovat Petra Pavla jako vládního kandidáta, protože ho vláda podpořila. Ale o sobě už neříkal, že je komunistický kandidát, protože ho podpořili komunisté,“ upozorňuje. Pro další vývoj stranických preferencí bude podle něj zásadní, jak si ANO vyřeší dilema, zda se dál radikalizovat, anebo se vrátit k umírněnější levicové rétorice.

Budoucnost ANO není podle Miloše Gregora podmíněná aktivní politickou kariérou Andreje Babiše a existenci hnutí by nutně nemusel ohrozit ani jeho úplný odchod z politiky. „V tuto chvíli ANO bude pravděpodobně dál žít, prestože Alena Schillerová i Karel Havlíček nejsou až tak voličsky atraktivními jako Andrej Babiš, ale zvládli si už vybudovat velké povědomí i skupinu fanoušků. Můžeme to vidět u Aleny Schillerové, která se velice flexibilně přetvořila do paní, která je religiózní, chodí po jižní Moravě s křížkem, aby se zalíbila tamním voličům,“ myslí si politolog z brněnské Masarykovy univerzity s tím, že strana by i tak mohla dosahovat solidních výsledků, a navíc zvýšit svůj koaliční potenciál. Pro ten je totiž stávající předseda výrazným omezením.

„Andrej Babiš se v politice chová jako v byznysu, to znamená žralok, který nebere ohledy nalevo napravo a jde si tvrdě za svým, což můžeme chápat, ale pak on se nemůže divit, že když všechny po cestě pokouše a poplive, tak s ním nikdo už nechce spolupracovat. A takhle on se v politice chová 10 let,“ je přesvědčen Gregor. Toho samotného překvapilo, jak jednoznačně a cílevědomě zaútočil před druhým kolem prezidentských voleb na voliče SPD. Ostrou negativní kampaní jich sice část získal, ale zároveň tím odradil některé své dosavadní podporovatele. Že by měl mít Tomio Okamura obavy z dlouhodobého odlivu svých pravověrných politolog nepředpokládá. „SPD bude přibližně na svém, jestli bude mít 11, 13, 9 nebo 10 %, to nedokážu odhadnout, ale přece jenom prezidentská volba je úplně jiná disciplína a zároveň SPD nominovalo kandidáta, který úplně nebyl tím, co by voliči SPD od prezidenta chtěli. Jaroslav Bašta byl kandidátem, s prominutím a s nějakou úctou k němu, do počtu. To nebyl kandidát, který by si mohl pomýšlet na seriózní výsledek. A i tak byl schopný získat 5 % hlasů,“ říká.