Okamura chce letět do Afghánistánu. Islámu a pandemii navzdory | E15.cz

Dlouhé roky posloucháme kázání Tomia Okamury zaměřená proti teroristům a nebezpečí, které přinášejí imigranti, a najednou zjišťujeme, že se šéf hnutí SPD hodlá vydat do země, která zplodila radikální islám. Vysvětlení a vyústění si pusťte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

Tomio Okamura je patrně odhodlán spasit českou ekonomiku a zabránit krizi. Jak? Asi chce Afgháncům prodávat zbraně, hulení, kutilský tipy a traktory, jinak si nelze vysvětlit celý ten výbor, který chtěl s sebou vézt. Ano, chtěl – cestu mu nakonec zatrhli. Svou dvacetičlennou ekipu se chystal naložit do vládního speciálu, protože komerční linky jaksi nepremávaj. Jestli by právě tímhle ekonomice nějak pomohl, to nevíme...