Vyslovení nedůvěry vládě? Komunistická parta otravuje politiku | E15.cz

Tak sedm by jich nebylo, ani kdybychom byli stále bratři se Slovákama, ale dobrá. Vakcinovaní z Francie, Itálie a tak dál mají v Česku prostě smůlu. A proč? Protože nemáme systém, jak ověřit pravost certifikátů. Tak to je jasný, že jsme se na to radši rovnou vybodli, žádnej div prostě. Tím ale tahle šou nekončí – více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Mezi výjimkami má privilegium mimo jiné i třeba Maďarsko, které očkuje Sputnikem nebo vakcínami z Číny. Těmi, co v Evropě nejsou ani schválené. Pfizer z Belgie = špatný. Sinopharm z Maďarska = super. Tuhle logiku nechápeme ani my... A zítra se bude hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Je to taková táhlá a nudná pohádka – hoši a děvčata, nic se nezmění. Ale máme tu jednoho věčného potížistu – komunistickou partu Hic, která se se svými upocenými 5 procenty snaží otravovat politickou kulturu, co jí síly stačí, než bude zadupána do země.