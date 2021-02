Železniční most na Smíchově je výjimečný. Zaslouží si lepší péči, míní Gebrian | E15.cz

Stojí na Smíchově už více než sto let a za tu dobu se stal nepostradatelnou součástí Prahy. Kapacitně už ale nestačí, má pouze dvě koleje a potřeba by byly tři. „Tento most dlouhodobě trpí nedostatečnou péčí, což je velká škoda. K technickým unikátům bychom se měli chovat jinak,“ konstatuje architekt a popularizátor architektury Adam Gebrian v pořadu internetové televize Mall.tv.