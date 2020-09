Dnes se pověnujeme především víkendovému zjevení Miloše Zemana, protože vidět prezidenta po takové době je vždycky hrozně fajn. Důvod proč se Miloš Zeman po čase znovu objevil na veřejnosti je nepochybně to, že mu zavolali z Číny. Tam zjistili, že se po Tchaj-wanu procházejí nějací Češi, tak samozřejmě zavolali na svoji ambasádu v Praze, co že to je za bordel. Více ve videu.