Zisky Agrofertu rostou a Babiš nabírá na síle. Čapák je cajk a žádná pandemie tu vlastně nebyla | E15.cz

Lidé mají krátkou paměť, to se nám dneska zase prokázalo. Andrej Babiš byl včera zase středem zájmu, protože policie ho navrhla obžalovat kvůli Čapáku. Andrej jim zase zopakoval, že je to kampaň a hezky před volbama, a lidi to zhltli jako malinu. A tak když dneska vyšel předvolební průzkum, kde ANO opět nabírá na síle a procentech, nikdo není překvapen.