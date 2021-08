Zisky Agrofertu rostou a Babiš nabírá na síle. Čapák je cajk a pandemie tu nebyla... | E15.cz

Lidé mají krátkou paměť, to se nám dneska zase prokázalo. Andrej Babiš byl včera zase středem zájmu, protože policie ho navrhla obžalovat kvůli Čapáku.

Andrej jim zase zopakoval, že je to kampaň a hezky před volbama, a lidi to zhltli jako malinu. A tak když dneska vyšel předvolební průzkum, kde ANO opět nabírá na síle a procentech, nikdo není překvapen. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

není ani Andy kvůli hrozící obžalobě. Překvapená je zato Marie Benešová, tak se nám to hezky vyvážilo. Ale je jasné, jak tohle dopadne, takže do října bude klid. A nás to teda nepřekvapí.