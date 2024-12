Ceny energií klesly a je jisté, že tato topná sezóna bude výrazně levnější než minulý rok. Mnoho lidí si proto během podzimu ceny zafixovalo, a to většinou na jeden nebo dva roky.

„Trend fixací nyní sledujeme. Ceny energií jsou v porovnání s lety 2022 a 2023 výrazně nižší. Pokud zákazníkovi končí v tomto období smlouva nebo fixace, určitě doporučujeme, aby si zafixoval ceny nejlépe na další dva roky dopředu. U fixací na dva roky jsou ceny výhodnější, než u fixací na rok,“ uvedl ve FLOW CEO společnosti epet, dodavatele elektřiny a plynu, Petr Švec.

Krize nás už nečeká, výhled do budoucna je pozitivní

Další velká energetická krize, kterou jsme zažili v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, nás pravděpodobně už nečeká. A vývoj cen elektřiny i plynu do budoucna je podle Švece spíše pozitivní s tím, že ceny možná budou ještě dokonce mírně klesat.

Vývoj cen by však mohla ovlivnit geopolitická situace, především další vývoj války na Ukrajině, eskalace konfliktu na Blízkém východě, ale také zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

Trump už dříve mimo jiné zmínil, že uvažuje o zavedení desetiprocentního cla na vývoz amerického LNG. „Je však možné, že také povolí větší těžbu břidlicového plynu, což by naopak byla pozitivní zpráva. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Těžko předvídat, i když cena plynu se nyní skutečně mírně zvýšila. To je však dáno spíše tím, že je větší zima,” dodal Švec v rozhovoru.

Jaký očekává další vývoj cen energií? Naučili se Češi v poslední době šetřit energiemi a bude tento trend dle jeho mínění pokračovat?

Energetiku jsme ve FLOW probrali podrobně s Petrem Švecem, generálním ředitelem společnosti epet, dodavatelem elektřiny a plynu.