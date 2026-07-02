Češi milují točenou zmrzlinu, jsme v tomhle světový unikát, říká zmrzlinář Bartoš z Adrie
- Společnost Adria Gold z Nivnice u Uherského Brodu vyprodukuje přes 600 tisíc litrů zmrzliny ročně a má obrat 302 milionů korun.
- Jako jediná ve střední Evropě pokrývá všechny tři segmenty – hotové vaničky, točenou zmrzlinu i suroviny pro zmrzlinárny.
- Loňská sezona byla podle jejího obchodního ředitele Lukáše Bartoše kvůli počasí nejhorší za 20 let, letos se daří líp.
Po loňské sezoně, která byla kvůli chladnému a deštivému počasí nejhorší za posledních dvacet let, zažívají zmrzlináři letos stabilnější rok. Klimatické změny a výkyvy počasí však tento byznys zásadně transformují. Podle obchodního ředitele společnosti Adria Gold Lukáše Bartoše se mění chování zákazníků; zmrzlinu si kupují jen ve chvíli, kdy je opravdu vedro.
„Dřív pro nás byla ideální teplota pro prodej okolo 25 stupňů Celsia. Dnes mám pocit, že když venku není vyloženě třicetistupňové vedro, lidi na zmrzlinu nechodí. Jako by se vnímání ideálního počasí v posledních letech posunulo o pět stupňů nahoru,“ uvedl Bartoš v pořadu FLOW.
Mezi průmyslovou zmrzlinou z mrazicích boxů v supermarketech a tou řemeslnou ze zmrzlinářství je podle Bartoše propastný technologický rozdíl. „Průmyslová zmrzlina se vaří v uzavřeném okruhu a vzduch se do ní tlačí uměle pod tlakem. Když si koupíte litr takové zmrzliny, kupujete si z velké části načechranou bublinu. Skutečná řemeslná zmrzlina si bere vzduch přirozeně podle suroviny a má ho v sobě mnohem méně,“ vysvětluje obchodní ředitel.
Točená zmrzlina je český fetiš
Většinu obratu Adria Gold stále generuje segment točené zmrzliny. Zatímco v západní Evropě slouží stroj na točenou zmrzlinu na provozovnách spíše jako okrajový doplněk k té kopečkové, v Česku jde o mainstream.
„V přepočtu provozoven na obyvatele a v poměru točené zmrzliny vůči kopečkové jsme absolutní světový unikát. Je to silný nostalgický prvek, který se drží už od devadesátých let,“ říká Bartoš. V příchutích zůstávají Češi věrní klasice, nejvíc se prodává vanilková a čokoládová.
Zdravé alternativy netáhnou
Ačkoliv se ve společnosti neustále skloňuje zdravý životní styl, ve zmrzlinovém byznysu jsou zákazníci konzervativní. Česku stále vládne svatá trojice: vanilka, čokoláda a jahoda. Pokusy s fitness či raw variantami podle Bartoše pohořely. „Loni jsme jako novinku zkusili nasadit čerstvý jogurt bez cukru s meruňkovým přelivem. Prodejně se to však vůbec neujalo. Zmrzlina je zkrátka hřích a dezert, lidé si ji chtějí dopřát s cukrem,“ tvrdí Bartoš.
Do byznysu promlouvají i rychlé mikrotrendy. Zatímco minulou sezonu totálně zbourala příchuť Dubajská čokoláda, která se stala druhou nejprodávanější příchutí v historii firmy, letos její hvězda zhasla. Trh jen opatrně testuje příchutě matchy.
Většinu tržeb firma zrealizuje během pouhých pěti měsíců v roce – sezona zmrzliny trvá od dubna do září. „S nadsázkou říkám, že budeme muset zahájit manifest za to, aby lidi jedli zmrzlinu i v zimě,“ říká Bartoš v rozhovoru. Adria Gold je obratově druhou největší firmou na výrobu zmrzliny v České republice, největším producentem je Česká zmrzlina z Opočna.
Jak se moravská firma Adria Gold se stovkou zaměstnanců vyrovnala se skokovým zdražením kakaa? Proč podle Lukáše Bartoše dnes v gastronomii vyhrává marketing nad špičkovým produktem? A jaké má firma plány na expanzi do Itálie? Podívejte se na rozhovor v pořadu FLOW, kde jsme zmrzlinový byznys probrali podrobně ve videu v článku.