Koupaliště zažila nejhorší léto za dekádu. Jiný hráč na dešti naopak vydělal
Pro provozovatele venkovních koupališť bylo letošní léto katastrofální. Chladný a deštivý červenec způsobil propad návštěvnosti i tržeb o desítky procent. Podle Asociace bazénů a saun jde o nejhorší sezonu za poslední dekádu, některé areály hlásí až poloviční propad tržeb. Naopak kryté aquaparky na nepřízni počasí vydělaly. Návštěvnost a tržby jim rostly, někde dokonce o čtvrtinu oproti běžným létům.
Pro venkovní koupaliště byla letošní sezona podle prezidenta Asociace bazénů a saun Pavla Košnara „nejhorší za posledních deset let, a to vyloženě fatálně“. Počasí, které se od začátku července více podobalo podzimu než létu, způsobilo propad návštěvnosti i tržeb ve všech regionech. „Pro venkovní koupaliště skončila tato sezona s meziročním poklesem tržeb o 40 až 60 procent,“ uvedl Košnar.
Brněnská Riviéra, největší venkovní koupaliště ve městě, letos přilákala téměř 128 tisíc lidí, což oproti loňsku představuje propad o třetinu. „Návštěvnost odpovídala počasí. Červen byl nadprůměrný, červenec naopak výrazně slabší,“ popsal Martin Lísal, mluvčí městské firmy Starez, která koupaliště provozuje. Rekordní den s 5,5 tisíci návštěvníky přinesl až 15. srpen. Tržby bude podnik vyčíslovat až po konci září, jisté ale je, že samotné vstupné náklady nepokrývá ani v dobrých letech, a na provoz tak tradičně bude muset přispět město. Riviéra letos zavřela už na konci prázdnin.
Slabé léto zasáhlo nejen koupaliště, ale i další venkovní areály. Špatné výsledky hlásí například pražské Žluté lázně. „Zaznamenali jsme zhruba o 50 procent nižší návštěvnost i tržby než v uplynulých letech, a to především v červenci a srpnu. Dá se říct, že jde o nejhorší sezonu za posledních 15 let,“ uvedla mluvčí Hana Tietze, podle které jsou Žluté lázně na počasí zcela závislé i kvůli nemožnosti výstavby v zátopové oblasti.
V Plaveckém stadionu Podolí zatím provozovatelé hovoří o průměrné letní sezoně. „V porovnání s rokem 2024 máme prozatím nižší návštěvnost o více než 20 tisíc návštěvníků,“ říká ředitel Jan Bezděk, podle kterého byl propad způsoben jak počasím, tak pořádáním sportovních akcí v areálu. „Náš areál je rozsáhlý a je určen jak pro veřejnost, tak pro sportovce. Jeho provoz byl, je a bude nevýdělečný,“ dodává Bezděk.
Aquaparky zažily žně
Zatímco venkovní koupaliště bojovala o každého zákazníka, kryté aquaparky na nepříznivém počasí vydělaly. V pražském Aquapalace byla návštěvnost v červenci stejná jako loni, a v srpnu dokonce vyšší. „Díky tomu, že máme 80 procent areálu pod střechou s tropickou teplotou, nebyli jsme a nejsme s tržbami ve ztrátě,“ řekla generální ředitelka Vladana Horáková. Aquapalace navíc během léta spustil i svou pravidelnou kampaň. „Kdykoli prší a je zima, jdeme okamžitě ven s reklamou, která láká návštěvníky na vysoké teploty a vytopené vířivky a bazény,“ dodává Horáková.
Podpora návštěvy v nepříznivém počasí probíhala také přes sociální sítě Aquaparku Babylon v Liberci. Zde zaznamenali dokonce 24procentní nárůst tržeb oproti běžné letní sezoně. „Vnímáme, že nepříznivé počasí ovlivňovalo rozhodování návštěvníků a část lidí, kteří by za normálních okolností šli na venkovní koupaliště, zamířila k nám,“ uvedla mluvčí Kateřina Plšková.