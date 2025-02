S nápadem na robustní tabulky čokolády s bohatou náplní přišla v roce 2021 britsko-egyptská podnikatelka Sarah Hamouda v Dubaji, která se na sociálních sítích svěřila, že se snažila zahnat své těhotenské chutě. Založila proto čokoládovnu Fix Desert Chocolatier, která stojí za tabulkami naplněnými rozmanitými druhy příchutí – od sušenek přes preclíky až po čokoládové brownie s cereáliemi. Světový věhlas Hamouda získala díky té, kterou naplnila pistáciemi, křupavými nudličkami těsta kadaif a sezamovou pastou tahini.

Recept čokoládoven na vyšší prodeje, politiků na hlasy

O dva roky později tabulku s názvem „Can’t Get Knafeh of it“, odkazujícím na slovní hříčku nemůžu se jí nabažit ochutnala influencerka Mariia Vehera s více než 2,5 miliony sledujících na TikToku. Z čokolády s přívlastkem dubajská se potom stal nejen virální hit, ale i skvělý byznys plán nebo nástroj politického marketingu. Být s dubajskou čokoládou vidět na internetu chce totiž každý – v Česku například lídr hnutí ANO Andrej Babiš, který si koupil její českou variantu od uherskohradišťské čokoládovny Janek. „Ohó, krása. Je fakt výborná,“ reagoval v ochutnávce na sociálních sítích.

Originál virálního hitu za 20 dolarů za kus v Česku dostupný není, na trend ale brzy reagovali čeští výrobci. Stejně jako v Dubaji si připlatí i čeští zákazníci, tabulka čokolády totiž obvykle stojí kolem 400 korun. K vyšší ceně přispívají pistácie, které patří k nejdražším ořechům na trhu, náročná je ale i ruční výroba. „U samotné tabulky je postup v podstatě stejný jako třeba u výroby pralinek. Jen je větší,“ popisuje proces výroby již zmiňovaná čokoládovna Janek.

Formu v továrně nejdříve nabarví a poté ji vylijí čokoládou. Tato skořápka by měla být tenká a křupavá, aby se do čokolády vešlo co nejvíce náplně. Tu tvoří pistáciová pasta z pražených ořechů, vlásky těsta kadaif známého z dalších arabských nebo středomořských dezertů a sezamové tahini.

Tabulka od Janka stojí 449 korun, váží 200 gramů a firma ji vyrábí ručně. Zavedení průmyslové výroby by podle spolumajitele firmy Václava Durďáka stálo desítky milionů korun a protože jde o současný trend, musí čokoládovna reagovat okamžitě podle svých možností. Řekl to v podcastu Agenda pro Seznam Zprávy. Ačkoliv firma nabízí kolem 600 produktů, dubajská čokoláda v polovině února spolkla až třetinu výrobní kapacity.

Drahá ruční výroba i suroviny

Cena dubajské čokolády u konkurenčních firem se pohybuje od 300 do 500 korun za balení, na trhu je ale k dostání i levněji – například český výrobce cereálií Mixit ručně vylévanou čokoládu podle vlastní receptury nabízí za 159 korun za 100 gramů, turecká varianta od firmy Ülker dostupná na online supermarketu Rohlik.cz nebo Košík.cz stojí kolem 130 korun. Výrobce z Jindřichova Hradce Čokíno prodává 205 gramů dubajské čokolády za 440 korun.

K vysokým cenám čokolády navíc přispívá i skutečnost, že loni kvůli nedostatečným dodávkám rekordně vzrostly ceny kakaa. Přibližně 80 procent světové produkce této suroviny potřebné k výrobě čokolády pochází z Pobřeží slonoviny a z Ghany na západě Afriky, změna klimatu a výkyvy počasí ale loni značně dopadly na úrodu. Podle bankovní skupiny JPMorgan ceny kakaa vyletěly nahoru, protože jeho dostupnost dosáhla historického minima.

Cenový boom navíc zažívají i pistácie, které si v roce 2023 vysloužily ocenění ořech roku a figurují ve stále více virálních trendech na sociálních sítích – kromě dubajské čokolády například jako příchuť kávových nápojů nebo zelená varianta ořechových krémů, jako jsou Nutella nebo arašídová másla. V Kalifornii vyneslo za loňský rok pěstování těchto ořechů téměř tři miliardy dolarů, což z pistácií činí šestý nejvýdělečnější produkt z více než 400 zemědělských komodit pěstovaných v tomto státě.

Hledá se levnější varianta

Kvůli vysokým cenám se na internetu šíří recepty na domácí výrobu dubajské čokolády. Na poptávku po levnější variantě reaguje i diskont Lidl, který v Německu s čokoládou pod svou privátní značkou Deluxe čelí žalobě kvůli nepravdivému zeměpisnému označení. Soudy ale zatím prodej povolily, protože dubajská čokoláda nespadá pod úmluvu na ochranu na základě zeměpisného názvu. V českém Lidlu by měla být čokoláda dostupná během speciálních akcí za přibližně 170 korun.

V případě pistáciové čokolády to není poprvé, co Dubaj určuje čokoládové trendy. Turisté si vozí například tabulky s 24karátovým zlatem od firem jako Le Chocolat nebo Mirzam nebo čokolády z takzvaných bean-to-bar čokoládoven, kde sladkosti vznikají na jednom místě od kakaových bobů až po tabulku a často obsahují luxusní ingredience jako kardamom, šafrán nebo růžovou vodu. Stále větší zájem je i o údajně zdravější čokoládu s velbloudím mlékem, které má více minerálů a nižší obsah laktózy.