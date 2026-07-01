Červenec ukáže druhou tvář léta. Po rekordním vedru přijde zlom v počasí
- Česko má za sebou nejteplejší týden od začátku měření.
- Červenec má začít nadprůměrně teplým počasím.
- Druhá polovina měsíce ale přinese postupnou změnu.
Léto v Česku začalo zostra. Teploty na konci června vystoupaly tak vysoko, že podle Českého hydrometeorologického ústavu šlo o nejteplejší týden od začátku měření na území České republiky. Průměrná teplota posledního červnového týdne dosáhla 25 stupňů Celsia.
Prázdninový červenec tak začíná po mimořádně horkém období. Dlouhodobý výhled ale naznačuje, že celý měsíc nemusí být jen pokračováním spalujících veder. Léto má v dalších týdnech ukázat i druhou tvář.
Podle měsíčního výhledu pro období od 29. června do 26. července bude počasí jako celek teplejší, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Pravděpodobnost, že celé období skončí teplotně nadprůměrně, uvádí výhled na 60 procent. Běžná průměrná teplota pro toto období je přitom 18,8 stupně Celsia.
Červenec začne tepleji než obvykle
Největší teplotní odchylka se má soustředit hlavně do první poloviny července. U prvního i druhého červencového týdne počítá výhled s šedesátiprocentní pravděpodobností nadprůměrných teplot.
To ale neznamená, že každý den bude tropický a slunečný. Měsíční výhled nepopisuje přesnou předpověď pro konkrétní město a den, ale celkový trend pro celé Česko.
Důležité je i historické srovnání. Dlouhodobý průměr pro období od konce června do 26. července činí 18,8 stupně Celsia. Nejteplejší takové období od roku 1912 připadlo na rok 2006, kdy průměrná teplota dosáhla 22 stupňů.
Ve druhé polovině přijde návrat k normálu
Zlom má přijít po polovině měsíce. Ve třetím týdnu, tedy od 13. do 19. července, už výhled počítá hlavně s průměrnými teplotami. Pravděpodobnost průměrných teplot činí 60 procent.
Ještě výraznější je to v týdnu od 20. do 26. července. Tam výhled uvádí sedmdesátiprocentní pravděpodobnost teplotně průměrného počasí a jen desetiprocentní pravděpodobnost nadprůměru.
Červenec tak může jako celek skončit teplejší než obvykle, ale jeho druhá polovina už nemusí působit jako pokračování extrémního konce června.
Srážky přinesou největší nejistotu
Změna se má projevit také u srážek. Poslední dva týdny od poloviny června byly výrazně srážkově podprůměrné. Následující období má být vlhčí.
Běžný úhrn srážek pro období od 29. června do 26. července činí 80 milimetrů. Výhled nyní počítá s tím, že celé období pravděpodobně skončí srážkově průměrně. Pravděpodobnost průměrných srážek je 50 procent, nadprůměrných 30 procent a podprůměrných 20 procent.
Největší roli sehrají bouřky. Červenec je obdobím konvektivních srážek, které bývají lokálně velmi rozdílné. Na jednom místě tak může během krátké doby spadnout hodně vody, zatímco jinde zůstane téměř sucho.
Dovolenou může počasí překvapit
Pro lidi, kteří plánují dovolenou v Česku, z toho plyne jednoduchý závěr. Začátek července bude podle aktuálního výhledu spíše teplý, místy až velmi teplý. Postupem měsíce ale poroste šance na proměnlivější počasí.
Druhá polovina července tak nemusí připomínat stabilní letní výheň. Teploty se mají přiblížit hodnotám obvyklým pro tuto část roku a častější roli mohou sehrát přeháňky nebo bouřky.
Přesné počasí pro konkrétní lokalitu bude možné odhadnout až z krátkodobých předpovědí. Měsíční výhled pracuje s pravděpodobností a ukazuje trend pro Českou republiku jako celek.
Červenec nebude jen o vedru
Po rekordním závěru června, tak červenec nabídne pokračování teplého léta, ale zřejmě ne v jedné podobě po celý měsíc. První polovina má být nadprůměrně teplá, druhá se má postupně přiblížit normálu.
Vedle teplot bude důležité sledovat hlavně bouřky. Právě ty mohou rozhodnout o tom, kde bude červenec působit jako horký a suchý měsíc a kde naopak jako proměnlivé období s vydatnějšími srážkami.