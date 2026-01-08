České firmy si neumějí říkat o evropské peníze, přicházejí o miliardy, říká ředitel Access EU Drnec
- Brusel v rámci nové strategie plánuje zvýšit výdaje na obranu na desetinásobek oproti současnosti.
- Vznikají nové miliardové příležitosti pro české firmy, které však dotace zatím neumějí využívat.
- Bariérou je podle právníka Filipa Drnce a výkonného ředitele Access EU strach z byrokracie i absence českého hlasu přímo v Bruselu.
Evropa prochází největší bezpečnostní proměnou od konce studené války a přizpůsobuje tomu své priority. Dokument Readiness Roadmap 2030, který představila Evropská komise, definitivně bourá dosavadní tabu a obrana se stává absolutní prioritou. Do roku 2030 na ni chce EU vydat 130 miliard.
V rámci dotačních programů se Brusel také chystá rozdat obranným firmám miliardy korun. Pro české firmy se tak otevírá obrovská příležitost. Češi však zatím v čerpání evropských fondů velmi zaostávají.
Podnikatelé Brusel zanedbávají a nevěří mu
„Čeští podnikatelé Brusel zanedbávají, moc mu nevěří a moc ho ani nechápou. Musíte mít v Bruselu svůj hlas, abyste uspěli,“ říká ve FLOW Filip Drnec, výkonný ředitel společnosti Access EU a také právní kanceláře Portos, která pomáhá firmám dostat se k evropským penězům.
„Nyní je tu obrovská příležitost pro firmy, které dokážou své produkty integrovat do evropského ekosystému. My umíme zajistit každé společnosti přístup do Bruselu,“ vysvětluje v rozhovoru. Podle něj české firmy odrazuje přílišná byrokracie i neznalost prostředí. Firmy také doplácejí na nedostatečnou přítomnost v Bruselu, který je podle Drnce speciálním vesmírem, v němž je třeba umět se správně pohybovat. Svou roli hraje také český euroskepticismus.
Úspěch v Bruselu přitom podle jeho slov není o náhodě, ale o strategickém lobbingu a včasném informování. „České firmy často přicházejí k dotačním titulům ve chvíli, kdy jsou podmínky již nastaveny jinými hráči,“ vysvětluje Drnec, který je také registrovaným lobbistou v Rejstříku transparentnosti EU.
Navzdory silné tradici českého zbrojařství jsou dosavadní statistiky varovné. V klíčovém programu Horizon Europe činí podíl českých firem na alokaci pouhých 1,17 procenta.
Filip Drnec, který vede také advokátní kancelář Portos a spoluzaložil Advokátní asociaci pro AI, vidí paralelu mezi zbrojením a technologickým pokrokem. Umělá inteligence už podle něj není jen tématem pro IT oddělení, ale klíčovým nástrojem pro efektivitu v právu i výrobě.
Jaké firmy mají největší šanci získat evropské dotace? Jak dlouho celý proces trvá? Co je při něm nejsložitější a jaká jsou hlavní úskalí? Jaké služby Access EU poskytuje a jak umí firmám pomoci? Vše jsme podrobně probrali v rozhovoru FLOW s právníkem Filipem Drncem.
Partnerem obsahu je Access EU.