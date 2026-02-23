Kdo má dnes nejpočetnější armádu na světě? USA předběhla totalitní velmoc
- Kdo má v roce 2026 nejvíce aktivních vojáků?
- Přehled deseti nejpočetnějších armád světa podle žebříčku Global Firepower.
- Zjistěte, kdo překvapil a které dvě velmoci disponují větší živou silou než Spojené státy.
Globální závody ve zbrojení jsou v roce 2026 v plném proudu. Válka na Ukrajině, napětí v Pacifiku nebo výpady amerického prezidenta proti Evropě. To vše motivuje největší světové geopolitické hráče ke zbrojení. Které státy mají dnes milionové armády? A kdo nižší počty vojáků kompenzuje technologickou vyspělostí a bojovou zkušeností? Podívejte se na žebříček vycházející z aktuálních dat indexu Global Fire Power.
10.–9. Vietnam
Počet aktivních vojáků: 600 000
Vietnamská lidová armáda udržuje ve službě 600 tisíc vojáků, čímž uzavírá elitní světovou desítku. Skutečná síla Hanoje však tkví v zálohách – země disponuje největšími rezervami na světě, které čítají přes 5,8 milionu mužů. Tato masivní „skrytá armáda“ je dědictvím doktríny, která počítá se zapojením celého obyvatelstva v případě invaze. V indexu Global Firepower, hodnoticím celkovou technologickou vyspělost a bojeschopnost armády, patří Vietnamu až 23. příčka.
Vietnam svou obrannou strategii dlouhodobě formuje jako odpověď na napětí v Jihočínském moři a asertivní politiku Číny. Historická doktrína „lidové války“ se zde mísí s moderní snahou o kontrolu námořních tras. Země udržuje dobré vztahy jak s Ruskem (tradiční dodavatel), tak nově i s USA a Jižní Koreou.
Výzbroj prochází postupnou obměnou. Páteří letectva jsou stále ruské stíhačky Su-30, ale Vietnam masivně investuje do námořnictva, zejména do ponorek třídy Kilo a moderních fregat, které mají odradit silnějšího souseda. Důraz je kladen také na pobřežní raketové systémy.
Ekonomicky jde o efektivní model. Vietnam sice navyšuje rozpočet v souladu s růstem HDP, ale sází na levnou údržbu masové armády. V posledních letech se Hanoj snaží diverzifikovat dodavatele zbraní a jedná o nákupech techniky z Česka, Izraele či Indie, aby snížila závislost na Moskvě.
10.–9. Jižní Korea
Počet aktivní vojáků: 600 000
Jihokorejská armáda má k dispozici 600 tisíc vojáků v aktivní službě. Se započítáním 130 tisíc paramilitárních jednotek a mobilizací rezervistů by pak země disponovala silou 3,8 milionu mužů. Jižní Korea se sice počtem vojáků řadí až na 9. místo na světě, ale podle žebříčku Global Firepower, který komplexně měří celkovou sílu armády, jde o pátou nejsilnější armádu světa.
Vývoj armády jednoznačně ovlivňuje stále trvající válečný vztah s KLDR, ale v posledních letech také napjaté vztahy s Čínou. Jižní Korea se aktivně účastní společných cvičení se Spojenými státy a spoléhá se i na jejich jaderný deštník. Země však není členem Severoatlantické aliance.
Ozbrojené síly země disponují moderním letectvem, pozemními silami, námořnictvem s ponorkami a fregatami i robustní protivzdušnou obranou. Přestože země nemá jaderný arzenál, spolehlivě se opírá o kolektivní odstrašení prostřednictvím spojenectví s USA.
V posledních letech Jižní Korea intenzivně modernizuje ozbrojené síly. Od roku 2021 investovala do obrany přibližně 222 miliard dolarů. Klíčové projekty zahrnují domácí vývoj stíhačky KF-21 Boramae nebo modernizaci dělostřelectva a raketových systémů. Obranný průmysl zajišťuje většinu potřeb a zároveň se stává světovým exportérem vojenských systémů.
8. Írán
Počet aktivních vojáků: 610 000
Íránská islámská republika disponuje armádou o síle 610 tisíc mužů. Její struktura je unikátní – dělí se na tradiční armádu (Artesh), která brání hranice, a ideologicky motivované Islámské revoluční gardy (IRGC), které chrání režim a operují i v zahraničí. V žebříčku celkové síly Global Firepower je však Írán až na 16. pozici, přičemž jeho síla nespočívá v přímém střetu, ale v tzv. asymetrickém vedení boje. Írán sází na levné drony, raketové útoky a využívání spřízněných milicí v okolních státech, čímž dokáže ohrozit i technologicky vyspělejší nepřátele.
Geopoliticky je Teherán klíčovým hráčem Blízkého východu a hlavním rivalem Izraele a Saúdské Arábie. Svůj vliv v regionu promítá skrze takzvanou „Osu odporu“, síť spřízněných milicí v Libanonu, Iráku či Jemenu. Írán sice čelí dlouhodobým mezinárodním sankcím, ale v posledních letech upevnil vojenské partnerství s Ruskem a Čínou.
V oblasti výzbroje Írán vyniká především v raketových technologiích a výrobě dronů. Jeho bezpilotní letouny řady Šáhed se staly levnou, ale ničivou zbraní, hojně využívanou i na ukrajinské frontě. Ačkoliv má letectvo zastaralé stroje ještě z dob před revolucí, země usiluje o modernizaci nákupem ruských stíhaček Su-35 a vyvíjí vlastní hypersonické střely.
7. Pákistán
Počet aktivních vojáků: 654 000
Pákistánská armáda je s 654 tisíci vojáky v aktivní službě sedmou nejpočetnější armádou na světě. Při mobilizaci rezervistů a polovojenských jednotek by armáda dosáhla síly 1,7 milionu vojáků. Ozbrojené síly mají v zemi výsadní postavení a silný vliv na vnitřní i zahraniční politiku. Z pohledu celkové vojenské síly podle indexu Global Firepower se Pákistán aktuálně drží na 12. místě, což odráží jeho strategickou důležitost v regionu jižní Asie.
Hlavním motorem pákistánského zbrojení je historická rivalita se sousední Indií, se kterou vede dlouholetý spor o Kašmír. Pákistán je jednou z devíti zemí světa, které vlastní jaderné zbraně. K roku 2025 disponuje země podle SIPRI 170 jadernými hlavicemi. Islámábád udržuje úzké vztahy s Čínou, která je jeho klíčovým dodavatelem technologií a geopolitickým spojencem proti Indii.
Modernizace armády se soustředí na letectvo a námořnictvo. Páteří vzdušných sil jsou stíhačky JF-17 Thunder, vyvinuté ve spolupráci s Čínou, a nově pořízené čínské stroje J-10C, které mají vyrovnat technologický náskok Indie. Země také masivně investuje do ponorkového loďstva a balistických raket schopných nést jaderné hlavice.
6. Ukrajina
Počet aktivních vojáků: 900 000
Ukrajinská armáda prošla od roku 2022 radikální proměnou. Kvůli trvající válce s Ruskem a všeobecné mobilizaci se počet aktivních obránců pohybuje kolem 900 tisíc (čísla se v čase mění podle intenzity bojů). Z původně postsovětské armády se stala jedna z nejzkušenějších bojových sil na světě, která v reálném čase kombinuje západní strategie s tvrdou realitou opotřebovávací války.
V indexu Global Firepower se ukrajinská armáda díky masivní podpoře Západu a bojovým zkušenostem drží okolo 20. místa na světě. Zároveň je Ukrajina nejvíce militarizovanou zemí planety – podle Global Militarisation Index 2024 připadá na každých tisíc obyvatel 27 vojáků.
Geopoliticky je Ukrajina nárazníkovým pásmem mezi NATO a Ruskem. Její přežití závisí na finanční a vojenské pomoci západních spojenců, zejména USA a EU. Kyjev usiluje o plnou integraci do euroatlantických struktur, což Moskva vnímá jako existenční hrozbu.
Její výzbroj je unikátním mixem staré sovětské techniky (T-64, T-72, T-80) a moderních západních systémů. Ukrajina provozuje tanky Leopard, Challenger či Abrams, systémy HIMARS a protivzdušnou obranu Patriot. V roce 2025 se do bojů začaly výrazněji zapojovat i stíhačky F-16. Země se zároveň stala světovou velmocí ve vývoji a nasazení FPV dronů a námořních bezpilotních prostředků, kterými dokázala ochromit ruskou Černomořskou flotilu.
Budoucnost letectva má zajistit přelomová dohoda z konce roku 2025. Kyjev podepsal s Paříží záměr na pořízení až 100 stíhaček Rafale F4, které by měly být dodány do roku 2035. Financování tohoto projektu by mohlo být částečně kryto z výnosů zmrazených ruských aktiv.
5. Severní Korea
Počet aktivních vojáků: 1 200 000
Korejská lidově demokratická republika (KLDR) se s 1,2 milionu aktivních vojáků řadí na páté místo, ale pokud bychom započítali i rezervy, dosáhl by počet lidí ve zbrani až dvou milionů. Armáda zde funguje jako stát ve státě a pohlcuje obrovskou část HDP, zatímco obyvatelstvo často trpí nedostatkem potravin. Co se týče skutečné celkové síly armády podle indexu Global Firepower, drží se KLDR až ve čtvrté desítce, přičemž její síla netkví v modernitě, ale v hrubé síle a počtech.
Geopolitika Pchjongjangu je založena na izolaci a jaderném odstrašování vůči USA a Jižní Koreji. Její jaderný arzenál čítá přibližně 50 jaderných hlavic. V poslední době však režim Kim Čong-una výrazně posílil vazby na Rusko. Severní Korea se stala klíčovým dodavatelem dělostřelecké munice a balistických raket pro ruskou válku na Ukrajině, a dokonce vyslala své vojenské kontingenty na pomoc ruské armádě, čímž získala přístup k ruským technologiím.
Ačkoliv je konvenční výzbroj, jako tanky nebo letadla, beznadějně zastaralá, KLDR představuje hrozbu díky masivnímu dělostřelectvu namířenému na Soul a pokročilému raketovému programu. Země disponuje balistickými střelami s mezikontinentálním dosahem (ICBM) schopnými zasáhnout území USA a pokračuje v rozšiřování svého jaderného arzenálu.
4. Rusko
Počet aktivních vojáků: 1 320 000
Rusko je klíčová vojenská mocnost s výraznou sférou vlivu ve východní Evropě, střední Asii i na Blízkém východě. Podle oficiálních čísel má Moskva 1,3 milionu aktivních vojáků, v případě mobilizace rezervistů a polovojenských jednotek ale může síla armády dosahovat až 3,5 milionu vojáků.
V roce 2022 zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu, kterou doprovází mobilizace stovek tisíc vojáků a pokračující útoky zaměřené na klíčová ukrajinská města a infrastrukturu. Invaze přinutila NATO posílit svou přítomnost na východě Evropy a vedla k výraznému zvýšení evropských výdajů na obranu.
Ozbrojené síly Ruska zahrnují pozemní armádu, letectvo, námořnictvo, raketové síly a podpůrné jednotky, včetně vesmírných a kybernetických. Společně se Spojenými státy má Rusko nejvíce jaderných zbraní na světě.
Po invazi na Ukrajinu prochází ruská armáda intenzivními změnami. V roce 2025 dosáhly výdaje na obranu přibližně 7,7 procent HDP, což představuje asi 170 miliard dolarů. Obranný průmysl funguje jako válečná ekonomika, každoroční výroba tanků a munice se zdvojnásobila a trojnásobně se zrychlily dodávky raket a dronů. Armáda pořizuje nová plavidla nebo modernizuje ponorky i letecké nosiče.
3. USA
Počet aktivních vojáků: 1 328 000
Spojené státy americké mají 1,3 milionu aktivních vojáků, v případě potřeby pak mohou povolat dalších 800 tisíc vojáků v záloze. Ačkoliv v počtu aktivních vojáků figurují až na třetím místě, v celkové síle armády podle indexu Global Firepower mají stále nejsilnější armádu světa.
Jejich globální vliv sahá od Evropy přes Blízký východ až po Indo-Pacifik. V Evropě upevňují své postavení personální politikou v rámci NATO a zvýšeným tlakem na spojence, aby navyšovali obranné výdaje až na pět procent HDP. V Pacifiku spolupracují mimo jiné s Jižní Koreou, čímž posilují svou pozici vůči Číně.
Ozbrojené síly Spojených států tvoří šest hlavních složek: pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo, námořní pěchota, pobřežní stráž a vesmírné síly. Letectvo a námořnictvo jsou zároveň největší na světě. Spojené státy také disponují silným jaderným arzenálem, který představuje zhruba 40 procent celosvětově držených jaderných zbraní.
Modernizační plán americké armády zahrnuje například zavádění letadel páté a šesté generace (F-35, B-21), vývoj hypersonických zbraní nebo robotizaci bojových jednotek. Významná část investic míří do námořnictva, které čekají zásadní změny. V rámci nově oznámeného projektu Golden Fleet plánují USA návrat k těžkým bitevním lodím nové generace vyzbrojeným lasery a hypersonickými střelami. Zároveň administrativa Donalda Trumpa oznámila plán vytvořit takzvaný Golden Dome, tedy rozsáhlý protiraketový štít za desítky miliard dolarů.
2. Indie
Počet aktivních vojáků: 1 455 000
Indie udržuje druhou nejpočetnější aktivní armádu světa s téměř 1,5 milionu vojáků. Celkově má v ozbrojených silách, včetně rezerv a paramilitárních složek, zapojeno více než pět milionů lidí. V indexu celkové síly Global Firepower však Indii patří čtvrté místo.
Geopoliticky má země klíčový význam kvůli svému vymezení vůči Číně a Pákistánu. Dillí je členem čtyřstranné bezpečnostní iniciativy Quad (spolu s USA, Japonskem a Austrálií) a v poslední době výrazně zintenzivnilo vojenskou spolupráci se Západem, zejména s Francií, USA a Izraelem. To posiluje nejen její vojenské kapacity, ale i globální diplomatický vliv.
Indie je rovněž jadernou velmocí s odhadovanými 180 jadernými hlavicemi a disponuje plně funkční jadernou triádou. Modernizace indické armády v posledních letech zrychlila, a to i v reakci na nedávné napětí s Pákistánem. Vláda schválila mimořádné investice, například 4,6 miliardy dolarů na nákup letadel a dronů či dalších sedm miliard dolarů na pořízení 26 francouzských stíhaček Rafale pro námořnictvo, které mají být dodány do roku 2030.
Kromě toho se na začátku roku 2026 Indie přiblížila k uzavření dalšího kontraktu na nákup 114 stíhaček Rafale pro své letectvo.
1. Čína
Čína |
Počet aktivních vojáků: 2 035 000
Prvenství v žebříčku podle počtu aktivních vojáků drží Čína. Ačkoliv v celkovém indexu vojenské síly Global Firepower často figuruje až na třetí příčce, v čisté živé síle nemá konkurenci. Její armáda čítá přes dva miliony aktivních vojáků a celkově, i se zálohami a paramilitárními jednotkami, disponuje silou přes 3,1 milionu lidí. K tomu má zhruba 3 300 letadel, více než 6 800 tanků a rozsáhlé námořnictvo.
Geopoliticky je Čína klíčovým hráčem v oblasti Jihočínského a Východočínského moře a považuje se za hlavního rivala USA. Není členem žádného tradičního západního vojenského bloku, na druhou stranu disponuje rozsáhlým jaderným arzenálem. Podle Pentagonu může Čína mít až 600 jaderných hlavic, přičemž do roku 2030 by jejich počet mohl vzrůst až na 1 000.
V oblasti modernizace Čína kontinuálně navyšuje svůj vojenský rozpočet, který se pohybuje kolem 250 miliard dolarů ročně. Investice směřují především do nových generací plavidel a moderních letadel, konkrétně do masové produkce stíhaček J-20 a dokončení vývoje palubních letounů J-35.